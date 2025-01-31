В Башкирии парень заплатил жизнью защищая честь девушки

12:34, 31 янв 2025

Сегодня утром на улице Артёма в Стерлитамаке произошло жестокое убийство 22-летнего местного жителя. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

Молодой человек приехал разобраться с обидчиками своей девушки, но домой уже не вернулся. Во время словесной перепалки один из участников конфликта выхватил нож и нанёс смертельный удар.

Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. Полиция сработала оперативно — подозреваемого в убийстве уже задержали.

Автор: Семен Подгорный