В Башкирии парень заплатил жизнью защищая честь девушки
12:34, 31 янв 2025
Сегодня утром на улице Артёма в Стерлитамаке произошло жестокое убийство 22-летнего местного жителя. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
Молодой человек приехал разобраться с обидчиками своей девушки, но домой уже не вернулся. Во время словесной перепалки один из участников конфликта выхватил нож и нанёс смертельный удар.
Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. Полиция сработала оперативно — подозреваемого в убийстве уже задержали.
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Автор: Семен Подгорный
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