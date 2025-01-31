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В Башкирии парень заступился за девушку и получил два удара ножом

В Башкирии парень заступился за девушку и получил два удара ножом

14:33, 31 янв 2025

22-летний парень погиб в Стерлитамаке, заступившись за девушку. Трагедия произошла сегодня ночью во дворе на улице Артема. Об этом сообщили в местном медучреждении.

Молодой человек отдыхал с компанией друзей в съёмной квартире, когда заметил, что его девушке приходят агрессивные сообщения от бывшего. Решил вступиться — взял телефон и начал переписку с обидчиком.

Словесная перепалка продолжилась встречей тет-а-тет. Около четырёх утра парень отправился "разбираться" с компанией несовершеннолетних, которые, по словам друзей погибшего, оскорбили его девушку. Встреча закончилась трагически — в ходе потасовки один из подростков достал нож и нанёс жертве два удара.

Раненый скончался до приезда скорой. Убийцу — 20-летнего жителя Стерлибашевского района — задержали по горячим следам. Криминалисты изъяли орудие преступления и другие улики. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак убийство
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