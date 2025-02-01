В Уфе Toyota сбила владельца и врезалась в электроопору
18:57, 01 фев 2025
В Уфе автомобиль-беглец сбил своего хозяина и устроил погром. Инцидент произошел утром 31 января. Информацию подтвердили в ГИБДД города.
68-летний владелец Toyota RAV4 даже не подозревал, что его железный конь решит показать характер. Припарковав кроссовер, мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз — роковая ошибка привела к настоящему автопобегу.
Неуправляемая Toyota сначала сбила своего незадачливого хозяина, потом протаранила припаркованный SsangYong, а финальным аккордом выбрала встречу со столбом.
Пенсионер отделался легким испугом — после осмотра в больнице его отпустили домой. А вот его автомобилю повезло меньше — теперь владельцу придется объясняться с страховой и ГИБДД. Начато административное расследование.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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