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В Уфе Toyota сбила владельца и врезалась в электроопору

В Уфе Toyota сбила владельца и врезалась в электроопору

18:57, 01 фев 2025

В Уфе автомобиль-беглец сбил своего хозяина и устроил погром. Инцидент произошел утром 31 января. Информацию подтвердили в ГИБДД города.

68-летний владелец Toyota RAV4 даже не подозревал, что его железный конь решит показать характер. Припарковав кроссовер, мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз — роковая ошибка привела к настоящему автопобегу.

Неуправляемая Toyota сначала сбила своего незадачливого хозяина, потом протаранила припаркованный SsangYong, а финальным аккордом выбрала встречу со столбом.

Пенсионер отделался легким испугом — после осмотра в больнице его отпустили домой. А вот его автомобилю повезло меньше — теперь владельцу придется объясняться с страховой и ГИБДД. Начато административное расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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