Тюменец избил двух жителей Башкирии и сбежал к родственникам

19:05, 01 фев 2025

Банальный вечер в баре Туймазинского района Башкирии закончился на больничной койке для двух местных жителей. 36-летний и 35-летний мужчины решили пропустить по стаканчику, но встреча с незнакомцем обернулась жёсткой разборкой.

Приезжий гость, как выяснилось позже — 28-летний тюменец с криминальным прошлым, не стал церемониться. После алкогольных возлияний словесная перепалка переросла в мордобой. Итог — двое пострадавших с травмами головы отправились прямиком в больницу.

Дебошира быстро вычислили — он как раз гостил у родственников. Когда полиция пришла за ним в Тюмень, сразу во всём сознался. Теперь ему грозят сразу две уголовные статьи — 115-я и 111-я. Решение об аресте примут совсем скоро.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал «Новости МВД Башкортостана»