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Спасенная из огня жительница Башкирии погибла в реанимации

Спасенная из огня жительница Башкирии погибла в реанимации

19:11, 01 фев 2025

Врачи несколько дней боролись за жизнь 59-летней пациентки, но спасти её не удалось. Женщина скончалась в реанимации от полученных травм.

Пожар вспыхнул в четверг в многоэтажке на улице Цюрупы. Когда спасатели добрались до места, из окон валил дым. Четверо жильцов, включая ребёнка, успели спастись самостоятельно.

Пожарные в считанные минуты вытащили из огненной ловушки пострадавшую. У неё диагностировали серьёзные ожоги и отравление угарным газом. Несмотря на все усилия медиков, спасти женщину не удалось.

По факту гибели жительницы Бирска проводится проверка. Точные причины возгорания устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бирск происшествия в Бирске пожар в Бирске
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