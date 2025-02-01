Спасенная из огня жительница Башкирии погибла в реанимации
19:11, 01 фев 2025
Врачи несколько дней боролись за жизнь 59-летней пациентки, но спасти её не удалось. Женщина скончалась в реанимации от полученных травм.
Пожар вспыхнул в четверг в многоэтажке на улице Цюрупы. Когда спасатели добрались до места, из окон валил дым. Четверо жильцов, включая ребёнка, успели спастись самостоятельно.
Пожарные в считанные минуты вытащили из огненной ловушки пострадавшую. У неё диагностировали серьёзные ожоги и отравление угарным газом. Несмотря на все усилия медиков, спасти женщину не удалось.
По факту гибели жительницы Бирска проводится проверка. Точные причины возгорания устанавливаются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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