Уфимцы избили соседа и прокатили в багажнике

22:18, 01 фев 2025

В Уфе два местных жителя решили поиграть в плохих парней — избили и похитили мужчину прямо с улицы. О происшествии сообщает Следственный комитет Башкирии.

Всё случилось вечером 31 января на улице Менделеева. Двое мужчин подкараулили свою жертву у дома, избили, а потом затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

Но далеко уйти не получилось — оперативники быстро вычислили и нашли и похищенного, и самих злоумышленников. Теперь парочке грозит реальный срок по уголовному делу.

Следователи уже взялись за дело и выясняют, с чего вдруг уфимцы решили поиграть в похитителей. Может, долг не вернули? Или просто вечер перестал быть томным? Скоро узнаем — первые допросы уже идут.

А пока виновникам остаётся только гадать, во сколько лет им обойдётся эта криминальная авантюра.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Честно говоря, телеграм