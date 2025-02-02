В Башкирии диван-трансформер захватил в плен двухлетнего ребенка
13:43, 02 фев 2025
В Уфе спасатели вытащили двухлетнего малыша, застрявшего в недрах дивана во время игры. О происшествии сообщило Управление гражданской защиты населения города.
Инцидент произошел в одной из уфимских квартир в пятницу вечером. Пока мама занималась раскладыванием дивана, её любознательный двухлетний сын решил поиграть в исследователя. Результат — ребёнок оказался в ловушке между задней стенкой и корпусом мебели.
Все попытки мамы самостоятельно освободить юного "диванного альпиниста" оказались тщетными. Пришлось вызывать спасателей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
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