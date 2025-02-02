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В Башкирии турист превратил спуск с горы в полет в больницу

В Башкирии турист превратил спуск с горы в полет в больницу

21:21, 02 фев 2025

В Белорецком районе Башкирии турист получил серьезную травму при спуске с горы. О происшествии сообщает Госкомитет РБ по ЧС. Инцидент произошел 1 февраля около полудня в районе "Айгирских скал".

Компания из 16 человек приехала из Орска отдохнуть на выходных — сняли домик в приюте Айгир и отправились покорять местные красоты.

33-летний экстремал решил прокатиться с горки "как в детстве". Разогнался, но с торможением не сложилось — врезался прямо в дерево. Итог: сломанная рука и испорченный отпуск.

Повезло, что среди отдыхающих оказался врач — оказал первую помощь. Но без эвакуации было не обойтись. На выручку прибыли спасатели на снегоходах. Пострадавшего доставили в деревню Реветь, где уже ждала скорая. Оттуда — прямиком в больницу Белорецка.

Школьник-экстремал заблудился на склоне в Белорецком районе Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район несчастный случай
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