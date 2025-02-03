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Забытая на плите еда убила спящего жителя Башкирии

Забытая на плите еда убила спящего жителя Башкирии

10:04, 03 фев 2025

В башкирском селе Стерлибашево местный житель погиб из-за пожара, который начался на кухне. Об этом 3 февраля сообщили в региональном МЧС.

42-летний мужчина решил разогреть себе еду. Поставил кастрюлю на плиту, а сам отправился в соседнюю комнату, лег отдыхать и заснул.

Пока хозяин спал, еда на плите выгорела, началось возгорание. Огонь уже успел захватить стены и потолок, когда бдительные соседи заметили дым и вызвали спасателей.

Пожарные взломали входную дверь и вытащили мужчину из задымлённой квартиры. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось — пострадавший скончался в больнице, так и не придя в сознание.

Огнеборцы справились с пламенем — выгорело 3 квадратных метра. Сейчас дознаватели МЧС выясняют все обстоятельства случившегося.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлибашевский район смертельный пожар
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