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В Уфе подростки взорвали самодельную гранату возле детского сада

В Уфе подростки взорвали самодельную гранату возле детского сада

11:48, 03 фев 2025

Жители микрорайона Кузнецовский Затон в Уфе сообщают о серии опасных экспериментов местных подростков с самодельными взрывными устройствами. Инцидент произошел 2 февраля, а момент одного из взрывов попал на видео очевидцев.

Группа несовершеннолетних превратила местный овраг в импровизированный полигон для испытаний самодельных "гранат". На кадрах видно, как юные пиротехники забрасывают некий предмет в овраг, после чего спешно отбегают на безопасное расстояние. Через мгновение раздается мощный взрыв, сопровождающийся яркой вспышкой.

Местные жители бьют тревогу — в непосредственной близости от места опасных экспериментов находятся школа и детский сад. Обеспокоенные граждане уже организовали добровольное патрулирование территории, чтобы пресечь дальнейшие попытки подростков устраивать взрывы.

"Самое страшное, что дети где-то раздобыли компоненты для создания взрывчатки. А родители, похоже, даже не в курсе, чем занимаются их чада", — рассказал местный житель.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия в Уфе
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