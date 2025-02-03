В Уфе подростки взорвали самодельную гранату возле детского сада

11:48, 03 фев 2025

Жители микрорайона Кузнецовский Затон в Уфе сообщают о серии опасных экспериментов местных подростков с самодельными взрывными устройствами. Инцидент произошел 2 февраля, а момент одного из взрывов попал на видео очевидцев.

Группа несовершеннолетних превратила местный овраг в импровизированный полигон для испытаний самодельных "гранат". На кадрах видно, как юные пиротехники забрасывают некий предмет в овраг, после чего спешно отбегают на безопасное расстояние. Через мгновение раздается мощный взрыв, сопровождающийся яркой вспышкой.

Местные жители бьют тревогу — в непосредственной близости от места опасных экспериментов находятся школа и детский сад. Обеспокоенные граждане уже организовали добровольное патрулирование территории, чтобы пресечь дальнейшие попытки подростков устраивать взрывы.

"Самое страшное, что дети где-то раздобыли компоненты для создания взрывчатки. А родители, похоже, даже не в курсе, чем занимаются их чада", — рассказал местный житель.

Автор: Семен Подгорный