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В Башкирии погиб рыбак, провалившись под лед на реке Белой

В Башкирии погиб рыбак, провалившись под лед на реке Белой

14:20, 03 фев 2025

Трагедия произошла сегодня, 3 февраля, в районе Куштау под Ишимбаем. Как сообщает МЧС Башкирии, местный житель провалился под лёд на реке Белой и погиб.

Тонкий лёд не выдержал веса человека — мужчина мгновенно оказался в ледяной воде. На место ЧП прибыли спасатели для извлечения тела.

В МЧС в очередной раз предупреждают: из-за перепадов температуры лёд стал опасным. Течение подтачивает его снизу, высокие температуры растапливают сверху — и вот уже казавшаяся надёжной ледяная корка превращается в смертельную ловушку.

Спасатели в который раз напоминают: выход на лёд сейчас — это игра в русскую рулетку. Никакие способы проверки прочности льда, включая удары ногой, не дают гарантии безопасности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбайский район смерть на воде
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