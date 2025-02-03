В Башкирии погиб рыбак, провалившись под лед на реке Белой
14:20, 03 фев 2025
Трагедия произошла сегодня, 3 февраля, в районе Куштау под Ишимбаем. Как сообщает МЧС Башкирии, местный житель провалился под лёд на реке Белой и погиб.
Тонкий лёд не выдержал веса человека — мужчина мгновенно оказался в ледяной воде. На место ЧП прибыли спасатели для извлечения тела.
В МЧС в очередной раз предупреждают: из-за перепадов температуры лёд стал опасным. Течение подтачивает его снизу, высокие температуры растапливают сверху — и вот уже казавшаяся надёжной ледяная корка превращается в смертельную ловушку.
Спасатели в который раз напоминают: выход на лёд сейчас — это игра в русскую рулетку. Никакие способы проверки прочности льда, включая удары ногой, не дают гарантии безопасности.
Автор: Семен Подгорный
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