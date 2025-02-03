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В Уфе разыскали детей, которые напугали горожан взрывом петарды

В Уфе разыскали детей, которые напугали горожан взрывом петарды

20:49, 03 фев 2025

Шумиха в соцсетях и хлопок на улице Амантая в Уфе подняли на уши местных силовиков. После мониторинга сети оперативники обнаружили видео со вспышкой и взрывом, от которого местные жители уже успели напридумывать страшилок.

На деле всё оказалось куда безобиднее — виновниками переполоха стала компания юных экспериментаторов в возрасте от 7 до 13 лет. Ребята нашли на улице бесхозную петарду и решили устроить импровизированное пиротехническое шоу.

Полицейские быстро вычислили мальчишек и пригласили их вместе с родителями на беседу в отдел. Ребята во всём сознались — мол, нашли петарду, любопытство взяло верх.

В Уфе подростки взорвали самодельную гранату возле детского сада

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия в Уфе
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