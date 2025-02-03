В Уфе школьный лаборант лишилась миллионов на сайте знакомств

21:06, 03 фев 2025

В Уфе лаборант школы стала жертвой мошенников, потеряв 8,5 млн рублей. О происшествии сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Любовь и деньги — гремучая смесь, в чем убедилась сотрудница уфимской школы. На сайте знакомств она встретила "того самого" — молодого человека, который якобы зарабатывал на бирже целое состояние. Красивая сказка продолжилась в мессенджере, где ухажер не скупился на скриншоты своих "успехов".

Но настоящая игра началась, когда в чат вступил "специалист по инвестициям". Профессиональный разводила убедил женщину, что она тоже может стать финансовой акулой. Только для этого нужно немного вложиться.

"Немного" превратилось в астрономическую сумму — 8,5 миллионов рублей. Чтобы собрать такие деньги, доверчивая уфимка не только опустошила свои счета, но и обратилась к знакомым за помощью в получении кредитов.

В итоге — ни денег, ни любви, только долги и заявление в полицию. Правоохранители начали поиски виртуальных Ромео, оставивших даму с пустым кошельком.

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Автор: Семен Подгорный