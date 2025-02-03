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В Уфе задержали наркодилеров, прятавших «синтетику» в необычном месте

В Уфе задержали наркодилеров, прятавших «синтетику» в необычном месте

21:20, 03 фев 2025

В Уфе накрыли банду наркоторговцев с ворованным пистолетом и липовыми номерами. Двое мужчин задержаны с поличным при попытке сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщает МВД Башкирии.

Два уфимских "бизнесмена" — 31 года и 43 лет — думали, что нашли идеальную схему распространения запрещёнки. Но не тут-то было. Оперативники быстро вычислили находчивых дилеров.

При обыске у торговцев смертью нашли более 4 граммов синтетики. Прятали товар с особым цинизмом — в носках и пачке сигарет с надписью "мучительная смерть". Видимо, чувство юмора у парней специфическое.

В арендованной машине полицейские обнаружили травматическое оружие, которое украли еще в 2016 году. А ещё восемь готовых закладок, которые барыги не успели раскидать по городу.

Особо хитрые наркоторговцы промышляли автомобильным маскарадом — регулярно меняли номера на своей машине, снимая их с чужих. Думали, так их не поймают.

Теперь предприимчивым дельцам грозит серьёзный срок — возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков. Оба задержаны.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: telegram-канал «Новости МВД Башкортостана»
Теги: Уфа происшествия в Уфе
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