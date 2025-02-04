В Башкирии препаратами из аптек массово отравились дети
11:21, 04 фев 2025
В Стерлитамаке трое несовершеннолетних попали в больницу с тяжелым отравлением лекарственными препаратами. Об этом сообщил заместитель начальника городского УМВД полковник Александр Солдатов на совещании в администрации города.
Первый случай произошел 6 января, когда в детскую больницу доставили 15-летнего подростка в состоянии тяжелого отравления от сочетания таблеток с алкоголем. На законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол.
Второй инцидент зафиксирован 15 января — двое 16-летних подростков получили тяжелое отравление после приема рецептурного препарата, который им продали в аптеке без рецепта. Факт незаконной продажи подтвержден товарным чеком и записями камер видеонаблюдения. В отношении фармацевта проводится проверка.
По информации пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, правоохранители обеспокоены распространением в интернете инструкций по немедицинскому использованию безрецептурных препаратов среди подростков.
На совещании приняты решения об усилении контроля за аптечными сетями и проведении профилактических бесед в школах. Представители аптек проведут дополнительный инструктаж сотрудников о юридической ответственности за нарушение правил отпуска лекарственных средств.
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