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В Башкирии препаратами из аптек массово отравились дети

В Башкирии препаратами из аптек массово отравились дети

11:21, 04 фев 2025

В Стерлитамаке трое несовершеннолетних попали в больницу с тяжелым отравлением лекарственными препаратами. Об этом сообщил заместитель начальника городского УМВД полковник Александр Солдатов на совещании в администрации города.

Первый случай произошел 6 января, когда в детскую больницу доставили 15-летнего подростка в состоянии тяжелого отравления от сочетания таблеток с алкоголем. На законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол.

Второй инцидент зафиксирован 15 января — двое 16-летних подростков получили тяжелое отравление после приема рецептурного препарата, который им продали в аптеке без рецепта. Факт незаконной продажи подтвержден товарным чеком и записями камер видеонаблюдения. В отношении фармацевта проводится проверка.

По информации пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, правоохранители обеспокоены распространением в интернете инструкций по немедицинскому использованию безрецептурных препаратов среди подростков.

На совещании приняты решения об усилении контроля за аптечными сетями и проведении профилактических бесед в школах. Представители аптек проведут дополнительный инструктаж сотрудников о юридической ответственности за нарушение правил отпуска лекарственных средств.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак отравление
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