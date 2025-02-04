Мужчина до смерти забил соперника в ночном клубе Башкирии

14:15, 04 фев 2025

В Стерлитамаке скончался мужчина после избиения в ночном клубе, подозреваемый задержан. Конфликт произошел на почве ревности.

31-летний житель Стерлитамака стал фигурантом уголовного дела после того, как в результате драки в ночном заведении скончался его оппонент. Инцидент произошел 25 января около четырех часов утра, когда между мужчинами вспыхнул конфликт из-за ревности.

В ходе потасовки подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары по голове. С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в городскую больницу, где он впал в кому.

Несмотря на усилия медиков, 31 января пострадавший скончался. В связи с летальным исходом материалы дела переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России для дальнейшего расследования.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Расследование продолжается.

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Автор: Семен Подгорный