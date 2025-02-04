В Башкирии пенсионер погиб, пытаясь выбраться из горящего дома

15:03, 04 фев 2025

В городе Бирске во время пожара в частном доме погиб 62-летний мужчина. Его тело обнаружили у выхода из жилища, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Трагедия произошла в деревянном доме на улице Антипина. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты в ходе тушения огня нашли тело погибшего возле проема двери. По предварительным данным, мужчина пытался покинуть горящее помещение, но не смог этого сделать.

"Пожар ликвидирован, теперь в его причинах разбирается дознаватель МЧС России. Работает следственно-оперативная группа", — заявили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ