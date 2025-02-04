В Башкирии пропал 15-летний подросток
19:11, 04 фев 2025
Поиски пропавшего подростка ведутся в Стерлитамаке. 15-летний Артем Попов не выходит на связь с родными с 1 февраля 2025 года, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде "Отклик".
По информации волонтеров, в день исчезновения подросток ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Разыскиваемый имеет худощавое телосложение, рост 180 сантиметров, серо-голубые глаза и короткие темные волосы. В последний раз его видели в черной куртке, светлых брюках и темных кроссовках.
Поисковики просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Артема Попова, сообщить по телефонам: 8 (987) 106-06-01 или 112.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ДПСО «Отклик»