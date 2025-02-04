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В Башкирии пропал 15-летний подросток

В Башкирии пропал 15-летний подросток

19:11, 04 фев 2025

Поиски пропавшего подростка ведутся в Стерлитамаке. 15-летний Артем Попов не выходит на связь с родными с 1 февраля 2025 года, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде "Отклик".

По информации волонтеров, в день исчезновения подросток ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Разыскиваемый имеет худощавое телосложение, рост 180 сантиметров, серо-голубые глаза и короткие темные волосы. В последний раз его видели в черной куртке, светлых брюках и темных кроссовках.

Поисковики просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Артема Попова, сообщить по телефонам: 8 (987) 106-06-01 или 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ДПСО «Отклик»
Теги: Стерлитамак поиск
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