Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пьяный уфимец похитил фигуру мальчика из городской скульптуры: стали известны мотивы

Пьяный уфимец похитил фигуру мальчика из городской скульптуры: стали известны мотивы

19:19, 04 фев 2025

В Уфе полиция задержала 54-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения похитил часть городского арт-объекта - скульптуру мальчика из композиции "Многодетная семья". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

По данным правоохранительных органов, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина сначала пытается установить бронзовую фигуру в снег у подъезда, а затем перемещает ее и бросает возле соседнего дома.

"Я возвращался домой нетрезвым и заметил, что одна из фигур стоит неровно. Попытался ее поправить, но не смог установить обратно. Испугавшись, решил унести скульптуру во двор", - пояснил задержанный свои действия полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого после опроса свидетелей и изучения записей камер видеонаблюдения. Мужчина полностью признал свою вину и выразил сожаление о случившемся.

В настоящее время скульптура мальчика возвращена на прежнее место в композиции. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
Читайте также

В Уфе на улице обнаружили труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Уфе на улице обнаружили труп мужчины
Уфимец протащил по лестнице полуголую мать и напал на соседку
Происшествия в Башкирии
Уфимец протащил по лестнице полуголую мать и напал на соседку
Полиция разыскивает поджигателя: в Белебеевском районе Башкирии мужчина сжег чужой ВАЗ-2115
Происшествия в Башкирии
Полиция разыскивает поджигателя: в Белебеевском районе Башкирии мужчина сжег чужой ВАЗ-2115
В Башкирии мужчина убил и расчленил подругу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина убил и расчленил подругу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok