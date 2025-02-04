Пьяный уфимец похитил фигуру мальчика из городской скульптуры: стали известны мотивы

19:19, 04 фев 2025

В Уфе полиция задержала 54-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения похитил часть городского арт-объекта - скульптуру мальчика из композиции "Многодетная семья". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

По данным правоохранительных органов, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина сначала пытается установить бронзовую фигуру в снег у подъезда, а затем перемещает ее и бросает возле соседнего дома.

"Я возвращался домой нетрезвым и заметил, что одна из фигур стоит неровно. Попытался ее поправить, но не смог установить обратно. Испугавшись, решил унести скульптуру во двор", - пояснил задержанный свои действия полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого после опроса свидетелей и изучения записей камер видеонаблюдения. Мужчина полностью признал свою вину и выразил сожаление о случившемся.

В настоящее время скульптура мальчика возвращена на прежнее место в композиции. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео