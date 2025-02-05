В Башкирии пожилая пара заживо сгорела в собственном доме

08:03, 05 фев 2025

Трагедия разыгралась глубокой ночью в городе Сибае. На пепелище частного дома спасатели обнаружили останки двух человек — как выяснилось, погибшими оказались местные жители преклонного возраста, сообщает МЧС по Башкирии.

«Когда мы прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем», — рассказал прибывший на место происшествия командир пожарного расчета. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Погибшими оказались 76-летний мужчина и его 74-летняя супруга. Пожарным удалось оперативно потушить пламя, но спасти пенсионеров было уже невозможно.

На месте работает следственная группа.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ