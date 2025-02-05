Банда вымогателей похитила подростка в Стерлитамаке

21:13, 05 фев 2025

В Стерлитамаке группа вымогателей похитила подростка из-за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России по Башкортостану.

Четверо местных жителей решили по-своему разобраться с должником — 14 января выследили его на улице Худайбердина и устроили настоящий криминальный спектакль. Подростка силой выдернули из машины, затолкали в "Приору" и увезли к реке. Там начали угрожать — требовали вернуть 100 тысяч рублей, запугивая физической расправой.

Испуганный подросток позвонил отцу — просил срочно найти деньги. Но родитель поступил мудро, и вместо того, чтобы отдать деньги, обратился в полицию.

Теперь у четверых преступников серьезные проблемы — их задержали при совершении преступления. Троих отправили под домашний арест, самого агрессивного заключили под стражу.

Следователи продолжают расследование — похоже, группа успела оставить след и в других преступлениях. Проверяется информация о причастности задержанных к махинациям с банковскими картами других лиц.

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Автор: Семен Подгорный