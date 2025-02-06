Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пьяные водители устроили лобовое столкновение в Башкирии

Пьяные водители устроили лобовое столкновение в Башкирии

09:44, 06 фев 2025

В Белорецке минувшей ночью произошла серьезная авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Столкновение произошло около трёх часов ночи на улице Блюхера. Ford Mustang под управлением 31-летнего водителя выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai Creta, которой управлял 22-летний водитель. От удара автомобили получили серьезные повреждения.

 

 

В результате происшествия пострадали четыре человека. В больницу были доставлены оба водителя, а также пассажиры: 16-летний подросток из Hyundai Creta и 27-летний мужчина из Ford Mustang. Медики оценивают состояние пострадавших как стабильное.

Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит серьезная ответственность перед законом.

Сотрудники ГИБДД начали расследование обстоятельств аварии. Назначен комплекс экспертиз для установления всех деталей произошедшего и степени вины каждого из участников ДТП.

В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель Hyundai Solaris

Читайте также:

В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель Hyundai Solaris
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Белорецк авария в Белорецке
Читайте также

В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие
В Уфе в результате массовой аварии пострадали 2 ребенка
Происшествия в Башкирии
В Уфе в результате массовой аварии пострадали 2 ребенка
На трассе Уфа-Оренбург столкнулись три автомобиля: два водителя госпитализированы
Происшествия в Башкирии
На трассе Уфа-Оренбург столкнулись три автомобиля: два водителя госпитализированы
В Уфе в массовой аварии пострадал пассажир мотоцикла
Происшествия в Башкирии
В Уфе в массовой аварии пострадал пассажир мотоцикла


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok