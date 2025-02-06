Пьяные водители устроили лобовое столкновение в Башкирии
09:44, 06 фев 2025
В Белорецке минувшей ночью произошла серьезная авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Столкновение произошло около трёх часов ночи на улице Блюхера. Ford Mustang под управлением 31-летнего водителя выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai Creta, которой управлял 22-летний водитель. От удара автомобили получили серьезные повреждения.
В результате происшествия пострадали четыре человека. В больницу были доставлены оба водителя, а также пассажиры: 16-летний подросток из Hyundai Creta и 27-летний мужчина из Ford Mustang. Медики оценивают состояние пострадавших как стабильное.
Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит серьезная ответственность перед законом.
Сотрудники ГИБДД начали расследование обстоятельств аварии. Назначен комплекс экспертиз для установления всех деталей произошедшего и степени вины каждого из участников ДТП.
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