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Раскаленная докрасна печь сожгла дом в Башкирии

Раскаленная докрасна печь сожгла дом в Башкирии

09:59, 06 фев 2025

На улице Победы в деревне Воскресенское в Кугарчинском районе Башкирии пожарные обнаружили тело 65-летнего пенсионера во время тушения его частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар заметили под утро. Огонь быстро охватил все 60 квадратов жилья. Когда спасатели добрались до места, шансов спасти хозяина уже не было — его нашли в зале у окна.

 

Дознаватели МЧС, прибывшие на место ЧП, выяснили — причиной возгорания стала раскалённая докрасна печь.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МЧС в очередной раз просят быть осторожнее с печным отоплением: не оставлять без присмотра, следить за температурой и регулярно чистить дымоход. Казалось бы, прописные истины, но именно их несоблюдение раз за разом приводит к трагедиям.

В Башкирии пожилая пара заживо сгорела в собственном доме

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кугарчинский район пожар в Кугарчинском районе
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