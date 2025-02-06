Раскаленная докрасна печь сожгла дом в Башкирии

09:59, 06 фев 2025

На улице Победы в деревне Воскресенское в Кугарчинском районе Башкирии пожарные обнаружили тело 65-летнего пенсионера во время тушения его частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар заметили под утро. Огонь быстро охватил все 60 квадратов жилья. Когда спасатели добрались до места, шансов спасти хозяина уже не было — его нашли в зале у окна.

Дознаватели МЧС, прибывшие на место ЧП, выяснили — причиной возгорания стала раскалённая докрасна печь.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МЧС в очередной раз просят быть осторожнее с печным отоплением: не оставлять без присмотра, следить за температурой и регулярно чистить дымоход. Казалось бы, прописные истины, но именно их несоблюдение раз за разом приводит к трагедиям.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ