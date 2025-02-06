28 человек погибли при пожарах в Башкирии с начала года

22:59, 06 фев 2025

В Башкирии зафиксирована серия трагических происшествий — с начала 2025 года при пожарах погибли 28 человек. Об этом сообщил заместитель начальника республиканского МЧС Владимир Горин на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям 6 февраля.

Статистика этого года вызывает серьезную озабоченность — только за последние две недели в результате возгораний погибли 19 человек. Частные дома оказались наиболее опасными: именно там произошло большинство трагедий. В многоквартирных домах ситуация менее критическая — там зафиксировано четыре смертельных случая.

Особенно тревожит тот факт, что более половины погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Из 28 погибших 17 человек были нетрезвы. При этом большинство несчастных случаев произошло с пожилыми людьми — 21 погибший был старше 55 лет.

Сотрудники МЧС отмечают: граждане по-прежнему пренебрегают правилами пожарной безопасности. Основная причина гибели — неосторожное обращение с огнем при курении. По этой причине погибли 12 человек. Еще 14 человек стали жертвами неисправного электрооборудования и неправильной эксплуатации печей — по семь погибших в каждой категории.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Чишминском районе, где погибли три человека. В Сибае и Уфимском районе зафиксировано по два смертельных случая. Увеличение числа пожаров с летальным исходом отмечено еще в 11 районах республики, включая Иглинский, Учалинский и Абзелиловский.

МЧС настоятельно рекомендует жителям Башкирии соблюдать меры предосторожности: отказаться от курения в постели, регулярно проверять состояние электропроводки и соблюдать правила эксплуатации печного отопления. Особое внимание следует обратить на одиноко проживающих пожилых родственников — именно эта категория граждан наиболее подвержена риску при пожарах.

"Каждый подобный случай — это трагедия, разрушенные семьи и несбывшиеся надежды. Важно понимать, что большинства этих происшествий можно было избежать при соблюдении базовых правил пожарной безопасности", — подчеркнул Владимир Горин.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ