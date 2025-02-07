Уфимец спешил из аэропорта и сбил человека на зебре

09:14, 07 фев 2025

В Уфе накануне вечером произошло ДТП с пешеходом на дороге из аэропорта. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Происшествие случилось около семи вечера на трассе из воздушной гавани. Водитель "Рено Меган", видимо, спешил в город и прозевал мужчину на пешеходном переходе. Итог встречи железного коня и человека предсказуем — пострадавший отправился на больничную койку.

Теперь рулевому придётся объясняться с инспекторами — почему не притормозил перед "зеброй" и не пропустил пешехода, как того требуют правила. Кстати, за это можно и прав лишиться.

По традиции, полиция начала проверку. Выясняют все обстоятельства: может, солнце слепило, а может, за рулём засиделся. Ну а пострадавшему — скорейшего выздоровления.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе