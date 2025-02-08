Труп девушки две недели пролежал в квартире в Башкирии

19:48, 08 фев 2025

В Башкирии, в селе Верхнеяркеево, обнаружили тело 24-летней девушки. Труп нашли только спустя две недели после убийства — 22 января. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

Соседи забили тревогу из-за трупного запаха, который шёл из квартиры. Когда силовики вскрыли дверь их глазам предстала страшная картина. На полу лежала мёртвая девушка с множественными ножевыми ранениями.

Следователи быстро вычислили убийцу — им оказался 24-летний парень из соседнего Чекмагушевского района. Задержали его по горячим следам — проверили переписки погибшей и записи с видеокамер. На допросе он признался сразу.

Выяснилось, что 9 января его девушка увидела звонок от убитой и закатила скандал. Парень отправился к звонившей разбираться. Хотел, чтобы та позвонила его подруге и всё объяснила. Произошла ссора, и мужчина схватился за нож.

После расправы убийца выкинул орудие преступления в мусорку и скрылся с места преступления. Сейчас он под стражей, а следователи собирают доказательства по делу об убийстве.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба СУ СК России по РБ