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В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в частном доме

В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в частном доме

13:55, 09 фев 2025

В деревне Староямурзино Балтачевского района Башкирии обнаружили тело 73-летнего мужчины во время тушения пожара в частном доме. Возгорание произошло в субботу вечером на чердаке жилища. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал о задымлении поступил от соседей погибшего. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили возгорание утеплителя в районе дымохода на чердаке дома. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Тело пенсионера нашли в спальне. Пожарным и добровольцам удалось быстро ликвидировать возгорание.

На месте происшествия работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают причины возникновения пожара и обстоятельства гибели мужчины.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Балтачевский район пожар в Балтачевском районе
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