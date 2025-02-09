В Уфе разыскивают пропавшую Елизавету Максимову
20:52, 09 фев 2025
В Уфе разыскивают 15-летнюю Елизавету Максимову, которая исчезла 30 января. Информация об этом поступила от спасателей из отряда «Башрегионспас». Поисковые службы обратились к жителям с просьбой помочь в розыске девушки.
Елизавета на вид среднего телосложения, рост 170 см. У нее темно-русые волосы и глаза серо-голубого оттенка. В день исчезновения была одета в серый пуховик с капюшоном, черные брюки и ботинки такого же цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба немедленно связаться со спасателями по номерам 8(937)3-102-112 или 112.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Башрегионспас