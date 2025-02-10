В Башкирии потушили пожар в административном здании

09:04, 10 фев 2025

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в двухэтажном бревенчатом здании в селе Кирябинское Учалинского района Башкирии. Возгорание произошло в ночь на 10 февраля, пострадавших нет.

По данным ведомства, огонь повредил стены и потолок на первом этаже, где расположено отделение «Почты России», на площади 40 квадратных метров. На втором этаже, в помещении администрации сельского поселения, повреждены имущество, стены и потолок на площади 70 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются. Расследование ведет дознаватель МЧС России.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ