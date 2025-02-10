Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Башкирии

11:37, 10 фев 2025

В ночь на 10 февраля в селе Учалы Республики Башкортостан сотрудники МЧС спасли мужчину из горящего бревенчатого дома. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Возгорание произошло в частном доме по улице Партизанской. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в горящем жилище 43-летнего мужчину, которого тут же эвакуировали. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи с ожогами туловища III степени.

По информации регионального управления МЧС, мужчина госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Пожар был полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ