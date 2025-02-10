Пожарные спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Уфе
19:20, 10 фев 2025
В Уфе на улице Менделеева произошел пожар в двенадцатиэтажном жилом доме. Возгорание началось на втором этаже из-за загоревшегося удлинителя с подключенным компьютерным оборудованием и бытовыми электроприборами, сообщает МЧС по Башкирии.
На место происшествия прибыли 17 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. В результате оперативных действий пожарных были спасены 12 человек, включая четверых детей. Еще 23 жильца покинули здание самостоятельно.
Открытое горение было быстро ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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