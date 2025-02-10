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В Уфе потушили пожар в здании бывшего Северного автовокзала

В Уфе потушили пожар в здании бывшего Северного автовокзала

19:55, 10 фев 2025

МЧС Башкирии сообщает о пожаре на территории бывшего Северного автовокзала в Уфе, произошедшем сегодня днём, 10 февраля. Местные жители заметили задымление на втором этаже.

Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров — горел мусор, накопившийся за годы запустения. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня по зданию.

История этого сооружения площадью более 5000 квадратных метров началась в 1992 году. Архитектурный комплекс, расположенный на берегу реки Белой, должен был стать частью крупного транспортного узла с речным портом. Однако грандиозным планам советских архитекторов не суждено было осуществиться.

В 2013 году автовокзал прекратил работу — официально на капитальный ремонт. Но вместо реконструкции здание осталось без присмотра и постепенно разрушается.

Власти города неоднократно предлагали варианты использования заброшенного объекта. В 2016 году начались первые обсуждения о перепрофилировании здания. Последнее предложение поступило в 2020 году — планировалось разместить здесь Центр организации дорожного движения. Однако проект так и остался нереализованным.

Пожарные спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Уфе

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа пожар в Уфе
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