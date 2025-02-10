Два подростка разбились на тюбингах в Уфе за выходные

20:11, 10 фев 2025

В Уфе за минувшие выходные два ребёнка получили серьёзные травмы при катании на тюбингах в необорудованных для этого местах. Об этом сообщают экстренные службы города.

Первый несчастный случай произошёл в субботу на склоне возле улицы Зорге. 10-летний мальчик, решивший прокатиться с необорудованного спуска, получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию. Медики прилагают все усилия, чтобы спасти ребёнка.

Следующий инцидент случился менее чем через сутки. На улице Блюхера 15-летний подросток на большой скорости столкнулся с деревом. По словам очевидцев, основной удар пришёлся на голову. Спасательные службы эвакуировали пострадавшего с места происшествия, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Местные жители выражают серьёзную обеспокоенность — необорудованные склоны продолжают привлекать детей и подростков, несмотря на постоянные предупреждения МЧС. Специалисты в очередной раз напоминают: использование тюбингов допустимо только в специально оборудованных местах под наблюдением инструкторов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube