Телефон отключен, связь потеряна: волонтёры просят помощи в поисках 15-летней уфимки

21:02, 10 фев 2025

Десять дней назад в Уфе пропал подросток. 15-летняя Елизавета Макарова не вернулась домой. Первые дни она поддерживала связь с матерью, утверждая, что с ней все благополучно. Однако возвращаться категорически отказывалась, рассказали поисковики отряда Башрегионспас.

К настоящему моменту телефон Елизаветы недоступен. По информации волонтеров, местонахождение девочки неизвестно — она может находиться как в Уфе, так и за пределами республики. Поиски осложняются отсутствием точных данных.

В день исчезновения Елизавета была одета в черную одежду. Приметы: рост около 170 см, темно-русые волосы, голубые глаза, среднее телосложение.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Елизаветы Макаровой, просят сообщить по телефонам: 112 или 8-937-3-102-112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети