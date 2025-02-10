В Уфе полиция поймала серийного похитителя телефонов

21:21, 10 фев 2025

В Уфе полицейские задержали 29-летнего жителя Нуримановского района, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Патрульные заметили подозрительного мужчину во время обхода территории — его внешность полностью совпадала с описанием разыскиваемого преступника. Интуиция не подвела сотрудников: задержанный оказался причастен к нескольким кражам телефонов.

Действовал по отработанной схеме: у пожилой женщины попросил телефон под предлогом вызова скорой помощи, после чего скрылся. В другом случае открыто похитил мобильный у прохожего на улице. Украденные устройства быстро продал.

На допросе задержанный полностью признал вину. Возбуждены уголовные дела, подозреваемый находится под стражей до решения суда.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео