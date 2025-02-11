В Уфе легковушка опрокинулась на школьника
10:16, 11 фев 2025
ДТП устроил водитель "Лады Ларгус" на улице Кольцевой в Уфе — умудрился не только врезаться в сугроб, но и опрокинуть машину прямо на 11-летнего ребенка. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Всё произошло сегодня утром возле дома №92. 34-летний водитель автомобиля двигался в сторону улицы Кулибина, въехал в сугроб и опрокинулся прямо на пешеходном переходе, где в этот момент находился школьник.
Подростка доставили в больницу — медики сейчас оказывают помощь юному пешеходу.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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