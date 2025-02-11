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Полиция задержала охотников за зеркалами элитных авто в Уфе

Полиция задержала охотников за зеркалами элитных авто в Уфе

14:09, 11 фев 2025

В Уфе задержали автомобильных воров из Свердловской области. Двое молодых людей 24 и 25 лет организовали похищение зеркал с элитных автомобилей. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Приезжие преступники выбрали целью премиальные иномарки в Советском районе башкирской столицы. За одну ночь жертвами злоумышленников стали пять машин — все лишились своих зеркал. Ущерб от ночной вылазки превысил миллион рублей.

Похищенные детали оперативно упаковали и отправили московским заказчикам через курьерскую службу. Преступники рассчитывали на успех, но просчитались — полицейские внимательно изучили записи с камер наблюдения.

Развязка наступила, когда подозреваемые попытались покинуть город на своем автомобиле. Их немедленно задержали. На допросе они признали вину, теперь им грозит уголовное дело за кражу.

В Уфе полиция поймала серийного похитителя телефонов

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа кража в Уфе
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