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16-летняя школьница погибла на пешеходном переходе в Уфе

16-летняя школьница погибла на пешеходном переходе в Уфе

14:58, 11 фев 2025

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 февраля в Уфе. Информацию об этом опубликовал начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.

Происшествие случилось на пересечении проспекта Октября и улицы имени Города Галле на регулируемом светофором перекрёстке. Водитель автомобиля Lada Granta — 23-летний житель Межгорья — совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

16-летняя девушка была доставлена в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами. К сожалению, врачам не удалось ее спасти.

По данному факту начато расследование. Следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые экспертизы.

Как отметил руководитель региональной Госавтоинспекции, происшествия с участием несовершеннолетних на пешеходных переходах фиксируются регулярно из-за недостаточного внимания как со стороны водителей, так и пешеходов.

Севастьянов призвал родителей провести с детьми беседы о правилах безопасного перехода проезжей части. Водителям рекомендовано проявлять особую осторожность вблизи образовательных учреждений и пешеходных переходов, соблюдать установленный скоростной режим и быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа ДТП Уфа
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