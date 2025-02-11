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Женщина в тёмной одежде погибла под колёсами Hyundai

Женщина в тёмной одежде погибла под колёсами Hyundai

15:10, 11 фев 2025

В Башкирии вечером 10 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом - водитель иномарки совершила наезд на пешехода. Информацию предоставила республиканская Госавтоинспекция.

На автодороге Стерлитамак-Раевский произошло ДТП: 23-летняя водитель автомобиля Hyundai Solaris совершила наезд на пешехода. 63-летняя женщина пересекала проезжую часть в неположенном для этого месте, будучи одетой в тёмную одежду без световозвращающих элементов.

В результате полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

16-летняя школьница погибла на пешеходном переходе в Уфе

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: ДТП
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