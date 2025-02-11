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В Башкирии задержали женщину за расправу над мужем

В Башкирии задержали женщину за расправу над мужем

21:17, 11 фев 2025

Трагический случай произошел в городе Кумертау — местная жительница в состоянии алкогольного опьянения лишила жизни собственного супруга. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.

По данным следствия, происшествие случилось во время семейного конфликта на почве личных разногласий. В разгар ссоры разгневанная женщина взяла нож и нанесла смертельный удар мужу в область груди. Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

После случившегося подозреваемая пыталась скрыться с места преступления, но была задержана сотрудниками полиции. На допросе она полностью признала свою вину, что подтверждается и другими собранными доказательствами. По решению суда обвиняемую заключили под стражу до 9 апреля текущего года.

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Женщина в Башкирии ранила ножом мужа приревновав его к сестре

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Объединённая пресс-служба судов
Теги: Кумертау убийство в Кумертау
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