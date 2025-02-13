В Уфе простились с 16-летней студенткой, которая трагически погибла под колесами автомобиля
10:09, 13 фев 2025
В Уфе на проспекте Октября произошло смертельное ДТП - 23-летний водитель Lada Granta сбил первокурсницу колледжа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.
Смертельное происшествие случилось вечером 10 февраля у остановки "Округ Галле". 16-летняя Алина [имя изменено] переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с группой других пешеходов. В этот момент автомобиль под управлением жителя Межгорья совершил наезд на девушку. От удара девушку отбросило на несколько метров.
Несмотря на быстрый приезд медиков и помощь очевидцев, спасти жизнь первокурсницы не удалось — от полученных травм она скончалась в больнице.
Ситуация вызвала бурное обсуждение после появления в соцсетях видеозаписей с камер наблюдения. На кадрах отчётливо видно, как группа пешеходов, включая семьи с детьми, пересекает проезжую часть в момент, когда для автомобилистов горит зелёный сигнал светофора.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи назначили ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства аварии, включая скоростной режим автомобиля и состояние водителя. К расследованию может подключиться Следственный комитет из-за явных противоречий в обстоятельствах ДТП.
Погибшая была родом из города Октябрьский, где в прошлом году окончила 9 классов, сообщает "Комсомольская правда". Поступив в колледж при Уфимском университете науки и технологий на юридическую специальность, она строила планы на будущее и мечтала стать юристом.
Преподаватели и однокурсники характеризуют девушку как прилежную студентку.
В учебном заведении отмечают её вежливость и старательность в учёбе.
12 февраля в Октябрьском состоялись похороны Алины. У девушки остались мама и младшая сестра. Убитая горем мать, Эльвира Б., оставила пронзительное послание в социальных сетях:
Следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, включая причины, по которым пешеходы решили пересечь дорогу на запрещающий сигнал светофора, и почему часть автомобилей стояла при горящем зелёном свете.
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