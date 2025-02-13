В Уфе простились с 16-летней студенткой, которая трагически погибла под колесами автомобиля

10:09, 13 фев 2025

В Уфе на проспекте Октября произошло смертельное ДТП - 23-летний водитель Lada Granta сбил первокурсницу колледжа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Смертельное происшествие случилось вечером 10 февраля у остановки "Округ Галле". 16-летняя Алина [имя изменено] переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с группой других пешеходов. В этот момент автомобиль под управлением жителя Межгорья совершил наезд на девушку. От удара девушку отбросило на несколько метров.

Несмотря на быстрый приезд медиков и помощь очевидцев, спасти жизнь первокурсницы не удалось — от полученных травм она скончалась в больнице.

Ситуация вызвала бурное обсуждение после появления в соцсетях видеозаписей с камер наблюдения. На кадрах отчётливо видно, как группа пешеходов, включая семьи с детьми, пересекает проезжую часть в момент, когда для автомобилистов горит зелёный сигнал светофора.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи назначили ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства аварии, включая скоростной режим автомобиля и состояние водителя. К расследованию может подключиться Следственный комитет из-за явных противоречий в обстоятельствах ДТП.

Погибшая была родом из города Октябрьский, где в прошлом году окончила 9 классов, сообщает "Комсомольская правда". Поступив в колледж при Уфимском университете науки и технологий на юридическую специальность, она строила планы на будущее и мечтала стать юристом.

Преподаватели и однокурсники характеризуют девушку как прилежную студентку.

"У неё было много друзей, она со многими общалась", — вспоминает её знакомый Ильдар Д.

В учебном заведении отмечают её вежливость и старательность в учёбе.

12 февраля в Октябрьском состоялись похороны Алины. У девушки остались мама и младшая сестра. Убитая горем мать, Эльвира Б., оставила пронзительное послание в социальных сетях:

"Дочь, ты моя гордость. Ты моя самая-самая. Я умерла вместе с тобой, моя красавица".

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, включая причины, по которым пешеходы решили пересечь дорогу на запрещающий сигнал светофора, и почему часть автомобилей стояла при горящем зелёном свете.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети