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Уснувший водитель погубил семейную пару из Башкирии на трассе М-5

Уснувший водитель погубил семейную пару из Башкирии на трассе М-5

15:28, 13 фев 2025

В Самарской области произошло страшное ДТП: легковушка влетела в КАМАЗ, погибла семейная пара из Башкирии. Их 11-летний сын чудом остался жив. О трагедии сообщает портал 63.RU.

ДТП KIA Rio с припаркованным КАМАЗом произошла ранним утром 12 февраля на трассе М-5 "Урал" возле села Кривое Озеро в Красноярском районе. За рулём легковушки находился 36-летний водитель — он, по собственному признанию, задремал во время движения.

В машине ехала семья из Башкирии — супруги направлялись в Самару вместе с 11-летним сыном. Удар был такой силы, что 38-летний мужчина и его 36-летняя жена погибли на месте. Каким-то чудом их ребёнок остался жив.

Сейчас мальчик находится под присмотром сотрудников полиции — за ним уже выехала бабушка. Водитель KIA Rio выжил, но теперь ему придётся объяснять правоохранителям, как допустил такую трагедию. По факту смертельного ДТП начата проверка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»
Теги: смертельное дтп
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