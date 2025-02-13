В уфимском центре «Салют» дети заразились от поваров кишечной инфекцией

21:09, 13 фев 2025

Четверо воспитанников реабилитационного центра «Салют» в Уфе оказались в больнице с кишечной инфекцией. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на Роспотребнадзор Башкирии.

«Нулевыми пациентами» стали двое поваров с норовирусом, заразив детей в возрасте от 3 до 13 лет. Трое малышей уже выписались из больницы, один пока остаётся под присмотром врачей.

Проверка показала: в центре творился настоящий бардак. На кухне и в столовой не соблюдались санитарные нормы, а персонал демонстративно игнорировал правила гигиены.

Роспотребнадзор уже начал расследование. Эксперты взяли на анализ продукты и сырьё, прошлись по всем закоулкам пищеблока и устроили медосмотр сотрудникам. А прокуратура Кировского района Уфы теперь проверяет, были ли у работников все нужные справки о здоровье.

По информации врачей, сейчас все заболевшие идут на поправку. Состояние детей оценивается как удовлетворительное — медики держат ситуацию на контроле.

Надзорные органы продолжают выяснять все обстоятельства ЧП. Похоже, руководству центра придётся ответить за своих нерадивых сотрудников, превративших пищеблок в рассадник инфекции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба главы РБ