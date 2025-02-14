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В Уфе автобус сбил пенсионера, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Уфе автобус сбил пенсионера, перебегавшего дорогу в неположенном месте

11:05, 14 фев 2025

Вечером на улице Софьи Перовской в Уфе произошло ДТП — пассажирский автобус сбил 65-летнего мужчину. Информацию подтвердили в ГИБДД Башкирии.

Всё случилось около восьми вечера, когда рейсовый НефАЗ маршрута №110С двигался в сторону улицы Некрасова. За рулём находился 70-летний водитель, выполнявший уже третий рейс по маршруту "Уфимский док — Булгаково".

Пешеход решил срезать путь и начал переходить дорогу в неположенном месте. Итог — встреча с многотонным транспортом и прямая дорога в больницу с серьёзными травмами.

В момент ДТП автобус был полон — в салоне находилось 40 пассажиров. Никто из них не пострадал. На месте происшествия оперативно появились экипажи ДПС и бригада скорой помощи.

Сейчас пострадавший находится в больнице, но информации о его состоянии пока нет — Минздрав Башкирии хранит молчание. Полиция начала административное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Напоминаем: переходить дорогу можно только по зебре. Желание сэкономить пару минут может стоить жизни.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа дтп в уфе
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