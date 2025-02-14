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В Башкирии ищут утонувшего на ночной охоте дайвера

В Башкирии ищут утонувшего на ночной охоте дайвера

14:09, 14 фев 2025

В Мелеузовском районе Башкирии во время ночной подводной охоты пропал 42-летний мужчина. ЧП произошло в ночь на 14 февраля в карьере близ села Иштуганово. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Два приятеля решили поохотиться под водой в одном из затопленных карьеров — местной достопримечательности, появившейся в 90-х при строительстве Юмагузинского водохранилища. Экипировавшись по полной, они нырнули в тёмные воды. Спустя некоторое время один из дайверов потерял из виду своего напарника.

Когда товарищ не показался на поверхности в установленное время, мужчина не стал медлить и сразу набрал спасателей. На место оперативно прибыла группа водолазов из Кумертау.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и поисково-спасательный отряд. Специалисты обследуют дно карьера в попытках обнаружить тело погибшего.

Поисковая операция продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Башкирии во время подводной охоты утонул рыбак из Татарстана

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Мелеузовский район
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