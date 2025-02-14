В Башкирии ищут утонувшего на ночной охоте дайвера
14:09, 14 фев 2025
В Мелеузовском районе Башкирии во время ночной подводной охоты пропал 42-летний мужчина. ЧП произошло в ночь на 14 февраля в карьере близ села Иштуганово. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Два приятеля решили поохотиться под водой в одном из затопленных карьеров — местной достопримечательности, появившейся в 90-х при строительстве Юмагузинского водохранилища. Экипировавшись по полной, они нырнули в тёмные воды. Спустя некоторое время один из дайверов потерял из виду своего напарника.
Когда товарищ не показался на поверхности в установленное время, мужчина не стал медлить и сразу набрал спасателей. На место оперативно прибыла группа водолазов из Кумертау.
Сейчас на месте трагедии работают следователи и поисково-спасательный отряд. Специалисты обследуют дно карьера в попытках обнаружить тело погибшего.
Поисковая операция продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются.