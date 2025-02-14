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В Башкирии спасли застрявших на трассе женщин с детьми

В Башкирии спасли застрявших на трассе женщин с детьми

15:12, 14 фев 2025

В Башкирии сотрудник ЦОДД спас замерзающую семью на участке печально известной трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения республики.

Александр Антипин из отдела передвижных технических средств патрулировал опасный участок дороги, который местные прозвали "Тёщиным языком". Двигаясь по дороге, он заметил застрявший автомобиль — внутри оказались две женщины с маленькими детьми.

На этом участке традиционно пропадает связь. Бросить семью в сломанной машине посреди трассы было нельзя. Сотрудник ЦОДД погрузил всех в служебный автомобиль и доставил в ближайший населённый пункт, где есть связь и тепло.

В ведомстве отметили: это не единичный случай. Дорожные службы Башкирии всегда готовы помочь попавшим в беду водителям, ведь безопасность на трассах — их главный приоритет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГКУ РБ ЦОДД, телеграм
Теги: Белорецкий район
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