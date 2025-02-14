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Полицейский погиб в лобовом столкновении на трассе в Башкирии

Полицейский погиб в лобовом столкновении на трассе в Башкирии

19:58, 14 фев 2025

На трассе Ира - Магнитогорск в Зианчуринском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По информации региональной Госавтоинспекции, в аварии погиб 32-летний сотрудник правоохранительных органов.

Авария случилась 26 января на 250-м километре трассы. Молодая уфимка на Land Rover, не справившись с управлением, вылетела на встречку и лоб в лоб протаранила Hyundai Solaris. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора — на кадрах видно, как внедорожник буквально сносит легковушку с дороги.

За рулём Соляриса находился 32-летний Динар Г. из Салавата — сотрудник силовых структур, сообщает КП-Уфа. От полученных травм он скончался на месте. У погибшего остались мама и четырёхлетний сын. Близкие вспоминают Динара как отзывчивого и честного человека, готового всегда прийти на помощь.

Виновницей трагедии оказалась 29-летняя Эльза Д. — ведущий инженер одного из крупных предприятий Уфы. Несмотря на серьёзные повреждения внедорожника, женщина осталась жива. С переломом голени её доставили в Исянгуловскую ЦРБ, где оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

В соцсетях разгорелись жаркие споры о причинах аварии. Одни винят во всём водительницу Land Rover, предполагая, что она могла уснуть или отвлечься на телефон. Другие указывают на плохое состояние дороги и некачественную работу дорожных служб.

Похороны Динара Г. состоялись 28 января в Салавате. Коллеги и друзья погибшего не могут поверить в случившееся. В соцсетях появилось множество соболезнований от тех, кто знал молодого человека.

«Будем помнить тебя всегда», — пишут друзья погибшего. Теперь им остаётся только ждать результатов официального расследования, которое должно установить истинные причины этой страшной аварии.

А пока силовики разбираются в деталях происшествия, на месте трагедии появляются живые цветы — немой укор той роковой случайности, которая в один момент разрушила жизнь молодой семьи и навсегда изменила судьбы всех участников этой трагедии.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать ПДД, особенно в сложных погодных условиях. Ведь цена ошибки на зимней трассе может оказаться непоправимо высокой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Зианчуринский район ДТП в Зианчуринском районе
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