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Пилоты рейса Нижневартовск-Уфа столкнулись с «самолетами-призраками»

Пилоты рейса Нижневартовск-Уфа столкнулись с «самолетами-призраками»

20:05, 14 фев 2025

Пилоты пассажирского борта, летевшего утром 14 февраля из Нижневартовска в Уфу, столкнулись с необычной ситуацией — об этом сообщает AVIAINCIDENT. На подлёте к столице Башкирии бортовая система TCAS внезапно начала сходить с ума.

Пятнадцать призрачных самолётов — именно столько фантомных меток выдала система предупреждения столкновений.

Несмотря на странные показания приборов, командир воздушного судна решил не менять курс. Лайнер благополучно приземлился в Уфе, выполнив рейс в штатном режиме. Пассажиры даже не заметили, что в небе творилось что-то необычное.

В Уфе экстренно сел пассажирский борт из Нового Уренгоя

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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