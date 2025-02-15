Смертельная авария под Уфой: «Ниссан» с семью пассажирами вылетел в кювет

13:04, 15 фев 2025

В ночь на 15 февраля на трассе Уфа-Оренбург произошло серьёзное ДТП с человеческими жертвами, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкортостана.

Всё случилось около полуночи на 220-м километре трассы. «Ниссан Эльгранд», набитый пассажирами как маршрутка, не вписался в поворот и вылетел в кювет. За рулём находился 41-летний водитель, который двигался из Уфы в сторону Оренбурга.

В салоне иномарки находились семь человек. Для одного из них эта поездка стала последней — пассажир скончался на месте до приезда медиков. Троих доставили в больницу Кумертау. Что с остальными попутчиками — неизвестно.

На месте работают инспекторы ГАИ. По предварительным данным, водитель мог превысить скорость, не справиться с управлением из-за погодных условий или возникла техническая неисправность.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ