Смертельная авария под Уфой: «Ниссан» с семью пассажирами вылетел в кювет
13:04, 15 фев 2025
В ночь на 15 февраля на трассе Уфа-Оренбург произошло серьёзное ДТП с человеческими жертвами, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкортостана.
Всё случилось около полуночи на 220-м километре трассы. «Ниссан Эльгранд», набитый пассажирами как маршрутка, не вписался в поворот и вылетел в кювет. За рулём находился 41-летний водитель, который двигался из Уфы в сторону Оренбурга.
В салоне иномарки находились семь человек. Для одного из них эта поездка стала последней — пассажир скончался на месте до приезда медиков. Троих доставили в больницу Кумертау. Что с остальными попутчиками — неизвестно.
На месте работают инспекторы ГАИ. По предварительным данным, водитель мог превысить скорость, не справиться с управлением из-за погодных условий или возникла техническая неисправность.