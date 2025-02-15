В Уфе на улице Блюхера мужчина сорвался с висячей скалы
20:52, 15 фев 2025
В Уфе горожанин сорвался с Висячего камня, получив тяжёлые травмы. О происшествии сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своих соцсетях 15 февраля.
Любитель острых ощущений решил покорить знаменитую скалу на улице Блюхера. Результат — жёсткое приземление и серьёзные повреждения. Спасатели МЧС, прибывшие на место ЧП, эвакуировали пострадавшего к трассе Биатлон, откуда его доставили в 21-ю городскую больницу.
Врачи обследуют незадачливого скалолаза: делают УЗИ, рентген, берут анализы. Медики диагностировали у экстремала множественные переломы и травмы. За его состоянием пристально следят специалисты.
Глава республиканского Минздрава не упустил случая напомнить об осторожности.
"Падение с высоты — это не шутки. Такие эксперименты могут закончиться трагически. Думайте о безопасности и берегите себя".
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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/dr.arakhmatullin
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